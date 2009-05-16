Taliban hedeflerine bomba: 4 ölü

Pakistan'da, bir Amerikan insansız uçağının Afgan sınırı yakınındaki Taliban ve El Kaide hedeflerine füze attığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü bildirildi.



İstihbarat yetkilileri, 2 füzeyle yapılan saldırıda Kuzey Veziristan'daki Mir Ali kasabası yakınındaki bir din okuluyla bir aracın vurulduğunu söyledi.



Yetkililer, yöredeki militanların 4 ceset bulduklarını ve enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Bu hafta, bölgedeki benzeri bir saldırıda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

