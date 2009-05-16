T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban hedeflerine bomba: 4 ölü

16 Mayıs 2009 10:53

Pakistan'da, bir Amerikan insansız uçağının Afgan sınırı yakınındaki Taliban ve El Kaide hedeflerine füze attığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü bildirildi.

İstihbarat yetkilileri, 2 füzeyle yapılan saldırıda Kuzey Veziristan'daki Mir Ali kasabası yakınındaki bir din okuluyla bir aracın vurulduğunu söyledi.

Yetkililer, yöredeki militanların 4 ceset bulduklarını ve enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bu hafta, bölgedeki benzeri bir saldırıda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24