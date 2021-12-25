Taliban, 'gerek yok' dedi; Bağımsız Seçim Komisyonu'nu feshetti

Afganistan'da geçtiğimiz ağustos ayında yönetime gelen Taliban, ülkenin seçim komisyonunu feshetti.

Taliban hükümet sözcüsü Bilal Karimi, Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) ve Bağımsız Seçim Şikayet Komisyonu'na atıfta bulunarak, "Bu komisyonların varlığına ve çalışmasına gerek yok. İhtiyaç duyarsak yeniden açarız" dedi.

Karimi, ayrıca bu hafta 'Barış Bakanlığı ve Meclis İşleri Bakanlığı'nın feshedildiğini hatırlattı.

"İktidarı oy pusulasıyla değil kurşunla elde ediyorlar"

Euronews'in haberine göre önceki yönetimde üst düzey politikacı olan Halim Fidai, seçim komisyonunu dağıtma kararının Taliban'ın 'demokrasiye inanmadığını' gösterdiğini söyledi.

Daha önce dört ilin valiliğini yapan Fidai, "Tüm demokratik kurumlara karşılar. İktidarı oy pusulasıyla değil kurşunla elde ediyorlar" diye konuştu.

Batı destekli yönetim döneminde 2006 yılında kurulan IEC, cumhurbaşkanlığı dahil her türlü seçimi yönetmek ve denetlemekle görevliydi.

Taliban'ın bu yıl ağustosta yönetime gelmesinden önce IEC başkanlığı görevindeki Aurangzeb, "Bu kararı aceleyle aldılar. Komisyonu dağıtmanın büyük sonuçları olacak. Seçim olmayacaksa Afganistan'ın sorunlarının asla çözülmeyeceğinden yüzde 100 eminim" dedi.