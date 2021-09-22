Taliban'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebi

Taliban, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı olarak gösterdi.

Taliban'ın Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta Genel Kurul'un yıllık üst düzey toplantısında söz alma talebinde bulundu.

Guterres'in sözcüsü Farhan Haq, Muttaki'nin mektubunu doğruladı.

Geçen ay Taliban tarafından devrilen Afganistan hükümetini temsil eden koltuğun kime devredileceği henüz netlik kazanmamışken, Taliban'ın genel kurula hitap etmesinin mümkün olmayacağı belirtiliyor.

BM'nin Taliban'ın büyükelçisini kabul etmesi, radikal İslamcı grubun uluslararası düzeyde tanınma hedefine yönelik önemli bir adım olacak.