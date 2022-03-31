"Taliban baskıları artırdıkça Afganistan'a yardım taahhütleri hedefe ulaşamayabilir"

Batılı yetkililer, Afganistan için 4.4 milyar dolardan fazla yardım toplamayı amaçlayan taahhüdün yerine getirilemeyeceğinden endişe ediyor. Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Taliban’ın giderek baskıcılaşan yönetiminin bağışçıları geri çekebileceğinden endişe ettiğini söyledi.

The Guardian’da yeri alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ağustos ayında BM’nin anında yaptığı 600 milyon dolarlık çağrı üzerine yeni yapılan çağrıyla, bir taahhüt konferansında bir ülke için toplanan en büyük miktara ulaşılması planlanıyor.

Öte yandan, Taliban’ın geçen hafta kız çocuklarının okula dönmesini engelleyen son kararının bağışçıların yeniden düşünmesine neden olabileceği belirtildi.

Dünya Bankası, Afganistan’da öğretmenlerin maaşlarının ödenmesinin de dahil olduğu adımların yer aldığı toplam 600 milyon dolarlık dört farklı proje sunmuştu. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da 600 milyon dolar değerindeki 4 projenin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, projelerin eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki acil ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Batı yardımları, Taliban yönetimi ele geçirmeden önce hükûmet bütçesinin yüzde 75’ini oluşturuyordu.