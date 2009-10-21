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|Taliban: Afganistan'daki başkanlık seçimi
gülünç
Taliban militanları,
Afganistan'daki başkanlık seçiminin "gülünç" olduğunu öne
sürdü.
Radikal dinci siteleri izleyen
Amerikan kuruluşu SITE'ye göre, Taliban militanlarının yayımladığı yazılı
açıklamada, "Afganistan'da başkanlık seçiminin düzenlenmesi gülünç ve
usulsüzlüklerle dolu" ifadesi kullanıldı.
Yazılı açıklamada, "20
Ağustosta yapılan başkanlık seçimi Kabil hükümeti için tehlikeli, utanç verici
ve gülünç" denildi. Açıklamada, seçime katılım oranının çok düşük olduğu ve
seçmenin oy kullanmaya zorlandığı da ileri
sürüldü.