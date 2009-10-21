Taliban: Afganistan'daki başkanlık seçimi gülünç





Taliban militanları, Afganistan'daki başkanlık seçiminin "gülünç" olduğunu öne sürdü.



Radikal dinci siteleri izleyen Amerikan kuruluşu SITE'ye göre, Taliban militanlarının yayımladığı yazılı açıklamada, "Afganistan'da başkanlık seçiminin düzenlenmesi gülünç ve usulsüzlüklerle dolu" ifadesi kullanıldı.



Yazılı açıklamada, "20 Ağustosta yapılan başkanlık seçimi Kabil hükümeti için tehlikeli, utanç verici ve gülünç" denildi. Açıklamada, seçime katılım oranının çok düşük olduğu ve seçmenin oy kullanmaya zorlandığı da ileri sürüldü.

