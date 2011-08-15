-Taliban: ABD'deki borç krizinin nedeni savaş maliyeti KABİL (A.A) - 15.08.2011 - Taliban, ABD'deki borç krizi ve İngiltere'deki olayları Afganistan'daki savaşın maliyetine bağladı. Taliban, internet sitesinden yayımladığı bildiride, "iki ülkenin karşı karşıya bulunduğu mali kriz, yoksulluk ve şiddet olaylarının başlıca ve temel nedeninin, bu ülkelerin savaşçı ve emperyalist niyet ve politikaları olduğunu" öne sürdü. Bildiride, "ABD ve İngiltere'nin kendi halklarının vergilerini, haksız bir savaşta harcamakta olduklarını ve kendi halkının sorunlarına sırt çevirdikleri" savunuldu. Taliban bildirisinde, "Amerikan halkı için mali krizden tek çıkış yolunun Afganistan'daki savaşa son vermek ve askeri birliklerini mümkün olan en kısa sürede çekmek olduğu" kaydedildi.