T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban: ABD'deki borç krizinin nedeni savaş maliyeti KABİL (A.A)

15 Ağustos 2011 23:53

-Taliban: ABD'deki borç krizinin nedeni savaş maliyeti KABİL (A.A) - 15.08.2011 - Taliban, ABD'deki borç krizi ve İngiltere'deki olayları Afganistan'daki savaşın maliyetine bağladı. Taliban, internet sitesinden yayımladığı bildiride, "iki ülkenin karşı karşıya bulunduğu mali kriz, yoksulluk ve şiddet olaylarının başlıca ve temel nedeninin, bu ülkelerin savaşçı ve emperyalist niyet ve politikaları olduğunu" öne sürdü. Bildiride, "ABD ve İngiltere'nin kendi halklarının vergilerini, haksız bir savaşta harcamakta olduklarını ve kendi halkının sorunlarına sırt çevirdikleri" savunuldu. Taliban bildirisinde, "Amerikan halkı için mali krizden tek çıkış yolunun Afganistan'daki savaşa son vermek ve askeri birliklerini mümkün olan en kısa sürede çekmek olduğu" kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24