-Taliban: "Cihat durmayacak" KABİL (A.A) - 12.01.2012 - Afganistan'da Taliban örgütü, "cihadın durmayacağını" bildirdi. Taliban elektronik posta ile gönderdiği açıklamada, ABD ile barış görüşmelerinde bulunmak amacıyla yurt dışında büro açma planının savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Açıklamada, bu amaca ulaşmak ve Afganistan'da barış ve istikrarı sağlamak için Taliban'ın siyasi çabalarını son zamanlarda artırdığı vurgulanırken, durumun çözümü için uluslararası toplumla görüşmelerde bulunulduğu da kaydedildi.