Taliban, 24 saatten kısa süre içinde ikinci vilayet başkentini ele geçirdi

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Taliban, Nemruz vilayetinin başkenti Zaranc'ı ele geçirdikten 24 saatten kısa süre sonra ikinci bir vilayet başkentinde kontrolü sağladı.

Cüzcan vilayetinin başkenti Şibirgan'ın Vali Yardımcısı, şehrin cumartesi günü Taliban güçlerine düştüğünü bildirdi. Vali Yardımcısı Kader Malia, hükümet güçleri ve yetkililerinin şehrin dışındaki bir havalimanına çekildiğini ve burada kendilerini savunmaya hazırlandıklarını belirtti.

Malia, "Şehri maalesef tamamıyla kaybettik" dedi.

AFP'ye konuşan vilayet yönetiminden Bismillah Sahil, valilik binası, polis merkezi ve merkez cezaevi gibi kritik binaların artık Taliban kontrolünde olduğunu bildirdi.

BBC'nin aktardığına göre Taliban, cezaevindeki herkesin serbest bırakıldığını bildirdi.

Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet başkenti olmuştu.