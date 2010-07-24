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Dünya

Taliban, 2 ABD askerini kaçırdı

Taliban'dan kaçırmayla ilgili açıklama yaparken ISAF'tan henüz bir açıklama gelmedi.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Taliban, Afganistan'nın güneyinde 2 Amerikan askerinin kaçırdıklarını açıklarken,  NATO liderliğindeki ISAF'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da Taliban militanlarının 2 Amerikan askerini kaçırdığı bildirildi. 

Taliban'dan bir yetkili, askerlerin, direnişçiler tarafından ülkenin güneyinde kaçırıldıklarını söyledi.  NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücünden (ISAF) ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

Olayın meydana geldiği Logar'daki Reuters muhabiri, yerel radyolarda ABD'nin, askerlerin sağ salim salıverilmesini sağlayacak bilgi için 20 bin dolar ödül önerdiği haberlerinin verildiğini kaydetti.

Afganistan geçtiğimiz günlerde 70 ülke temsilcisini bir araya getirmiş, toplantıdan çıkan en önemli kararın 2014 yılında ülke kaderinin Afganlılara bırakılması olmuştu.


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