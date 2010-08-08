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Dünya

Taliban 10 kişilik sağlık ekibini kurşuna dizdi

Afganistan’da kurşunlanarak öldürülmüş 8'i yabancı 10 kişinin cesedi bulundu.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Afganistan’da kurşunlanarak öldürülmüş 8'i yabancı 10 kişinin cesedi bulundu. Saldırıyı üstlenen Taliban, öldürülen kişilerin sağlık hizmeti kisvesi altında misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü ileri sürdü.

Uluslararası Yardım Misyonu (IAM) adlı kuruluş bünyesinde yer alan Kabil'deki Nur Göz Kliniği'nde görev yaptıkları belirlenen sağlık çalışanlarının cesetleri, Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde bulundu.

IAM başkanı Dirk Frans, militanlar tarafından öldürülen 10 kişi arasında bulunan 8 yabancıdan 6'sının Amerikalı, 2'sinin Afgan, 1'inin Alman, 1'inin de İngiliz olduğunu söyledi.

Frans, Nuristan vilayetindeki bir göz polikliniğinden Kabil'e dönen görevlilerin Badahşan vilayetinde saldırıya uğradıklarını ifade etti.

Frans, “Bu trajik saldırı 1966'dan beri Afgan halkına yaptığımız yardım çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Her yıl 250 bin kadar Afgan'ın yararlandığı yardım hizmetlerimizi durdurmak zorunda kalmamayı umuyoruz” diye konuştu.


Taliban: Hrıstiyanlığı yaymaya çalıştılar

Pakistan'dan Associated Press haber ajansına açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, 8 yabancı ve 2 Afganı, "Amerikalılar için casusluk yaptıkları ve Hrıstiyanlığı yaymaya çalıştıkları için" öldürdüklerini söyledi.

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