Talha, 1 yaşında yakalandığı kanserle 4 yıldır savaşıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da henüz 1 yaşındayken böbrek üstü bezi kanserine yakalanan Talha Kayış\'ın (5) ailesi, her şeyi bırakıp, çocuklarının tedavisi için İzmir\'e yerleşti. Minik bedeniyle hayata sımsıkı sarılan Talha\'nın devam eden tedavisi için gerekli olan masrafları karşılayamayan ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Diyarbakırlı Osman (41) ile Mukaddes (36) Kayış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Talha, doğduktan kısa bir süre sonra sık sık rahatsızlanmaya başladı. Hastane hastane dolaşan aile, her defasında \'Çocuğunuz grip\' denilerek evine gönderildi. Ancak iyileşmeyen ve durumu her defasında daha da kötüye giden Talha\'ya 1 yaşında tanı konulabildi. Doktorlar, Talha\'nın böbrek üstü bezi kanserine yakalandığını ve acilen ya İzmir ya da Ankara\'da tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Ankara\'da tanıdıkları olmayan aile, İzmir\'in yolunu tuttu. Diyarbakır\'da esnaf olan baba Osman Kayış, her şeyini bırakarak ailesiyle birlikte İzmir\'de kardeşinin evine yerleşti. Talha, İzmir\'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde ilk ameliyatını oldu. Minik bedeni, ışın ve kemoterapi ile tanıştı. Kayış ailesi, bir yandan Talha\'nın yeniden hayata tutunması için çabalarken, diğer taraftan ise hiç tanımadıkları bir şehirde, ayakta kalma telaşına düştü. Ancak baba Osman Kayış, iş bulamadı. Bu sırada Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile tanışan aile, buradan farklı zamanlarda maddi destek aldı. 20 gün önce de apandisit ameliyatı geçiren minik Talha, her şeye rağmen neşesi ve enerjisiyle çevresindekileri kendine hayran bırakıyor.

\'ÇOCUĞUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİDİ\'

4 yıldır tedavi gören küçük Talha, kanserin kendini yenilemesi ihtimaline karşı sık sık doktora gidiyor. Talha\'nın babaannesi Güler Kayış (60), birçok zorluk yaşadıklarını, kimsenin kendilerini anlamadığını ve destek vermediğini belirterek, herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Güler Kayış, \"Çocuğumuz gözlerimizin önünde eridi. Tedavi ona ağır geldi. Hastanelerde çok acılar, ızdıraplar yaşadık. Babası depresyona girdi. Annesinin psikolojisi bozuldu. Yapılan tedaviler sonuç verdi. Bu süreçte biz çok zor günler yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Doktor \'Talha et yesin\' diyor. Babası iş bulamıyor, burada kiracıyız. Nasıl et yedirelim? Maddi ve manevi imkanları olanların bize destek olmasını bekliyorum. Çocuğun hijyenik ortamda olması gerekiyor ama buna imkan yok. Diyarbakır\'da oğlumun düzeni vardı, işi vardı. Çocuk hasta olunca ceketini aldı, Diyarbakır\'dan çıktı. Biz buraya geldikten sonra Diyarbakır\'da terör olayları arttı. Evimi satılığa çıkardım, kimse almadı, kiraya veriyorum, kimse istemiyor. İçimiz çok yaralı. Çok zorluklar yaşadık\" dedi.

LÖSEV\'DEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Lösev İzmir İl Koordinatörü ve Medya İlişkiler Sorumlusu Rana Çetin, Kayış ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Talha\'ya oyuncak, kıyafet ve ayakkabı götüren Rana Çetin, şunları söyledi: \"Biz aileye elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunduk. Biz de bağışçılarımızdan gelen destekler sayesinde bunları yapabiliyoruz. Buradan hayırseverlere çağrıda bulunmak istiyorum. Siz, LÖSEV\'e destek olursanız, LÖSEV de Talha gibi pek çok çocuğun sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilir ve gülümsemesini sağlayabilir. Talha iyileşme yolunda hızlı adımlar atıyor. Umarım daha sağlıklı günlerini hep birlikte göreceğiz. Ama bu çocuklarımızın gülümseyebilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var.\"

