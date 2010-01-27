T24- Son yılların en iddialı enerji projelerinden Nabucco’nun inşası tehlikeye girdi. Nabucco konsorsiyumunun tepe yöneticisi, Türkiye’den geçmesi planlanan boru hattına yeterli talep gelmemesi durumunda projenin iptal olacağını açıkladı.



Konsorsiyum lideri Avusturyalı OMV’nin petrol ve gaz bölümü başkanı Werner Auli, bu yıl içerisinde doğalgazı Nabucco'dan geçirmek isteyen şirketlerden taleplerin toplanmaya başlanacağını ve yeterli talebin gelip gelmediğinin ancak o zaman görüleceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, bir konferansta konuşan Auli, “Eğer yeterli talep gelmezse, Nabucco inşa edilmeyecek, bu kadar basit. Biz ticari bir şirketiz, kamu kuruluşu değil. Eğer talep yoksa boru hattı da yok” diye konuştu.





Yılda 31 milyar metreküp doğalgaz taşıması öngörülen Nabucco boru hattının, ortakları arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye’den BOTAŞ’ın yanı sıra projeye, Avusturya'nın OMV, Bulgaristan’ın Bulgargaz, Macaristan’ın MOL, Romanya’nın Transgaz ve Almanya'nın RWE şirketleri de ortak.





Boru hattına gaz verecek şirketlerden talep toplama sürecinden olumlu neticeler beklediğini söyleyen Auli, yatırımla ilgili nihai kararın 2010 yılı sonunda alınacağını da sözlerine ekledi