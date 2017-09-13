Talep, geçen yıla göre yüzde 50 düştü; etüt merkezleri devri bitiyor mu?

Özel kurslara getirilen ‘tek ders’ düzenlemesi öğrencinin sınava hazırlanma tercihini etkiledi. Kursların artık sadece tek bir branşta eğitim verdiğini belirten uzmanlar, bu durumun talebi yüzde 50 düşürdüğünü söyledi.

Karar'da yer alan habere göre, okulların 18 Eylül’de açılmasıyla birlikte sınav maratonu da tekrar başlayacak. 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ile Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı’na (ÖSYS) hazırlanacak öğrenciler okul kursları ya da özel dersleri tercih ediyor. Kapatılan dershanelerden önce özel etüt merkezlerine bu yıl da ‘özel öğretim kurs’larına dönüşen yapılara talepler ise yarı yarıya azaldı. Dershanelerin üç yıl önce kapatılmasından sonra, faaliyetlerine devam eden özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü iki ay önce tamamlandı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son veren bin 235 etüt eğitim merkezinden 294’ü özel öğretim kursu oldu. Dönüşen özel öğretim kursları da daha önce 5 derse kadar eğitim verirken, bu kez tek ders üzerinden eğitim vermeye başladı. Dönüşen merkezlerin yüzde 80’inin de matematiği seçtiği öğrenildi.

Bazı özel öğretim kurslarının aldıkları izinlerle farklı adreslerde birden fazla ders üzerinden eğitim vermeye başladığı da kaydedildi. Ancak tek ders üzerinden eğitim vermeye başlayan özel öğretim kurslarına olan talep geriledi. KARAR’a konuşan AKAD Özel Ortaöğretim Kurulu yetkililerinden Adem Polat “Yeni düzenlemeyle artık sadece matematik dersi veriyoruz. Geçen seneye göre eğitim merkezimize olan talep yüzde 50 düştü. Tercih edilmediğimiz için sınırlı çalışıyoruz. 12. sınıflar okullarda da kurs alabiliyor. Bir de artık özel derse çok fazla ağırlık veriliyor. Bu nedenle talepler düştü” diye konuştu.