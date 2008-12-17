Talat'ın, Tasos'a çelengi anons edilmemiş

Papadopulos son yolculuğuna uğurlandı

Rum Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, Tasos Papadopulos'un pazartesi günü düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderdiğini yazdı. Çelengin üzerinde sadece Talat'ın isminin bulunduğunu belirten gazete, törende Talat'ın gönderdiği çelengin anons edilmesinin kararlaştırıldığını, ancak daha sonra "Papadopulos'un anısına hakaret olarak algılanacağı" düşüncesiyle bundan vazgeçildiğini belirtti.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca ise, Cumhurbaşkanı Talat'ın, Papadopulos'un cenaze törenine katılmama kararının doğruluğunun, törenden sonra ortaya çıktığını söyledi.Erçakıca, haftalık basın brifinginde, Papadopulos'un cenaze töreninde "Hayır" yazılı pankart ve sloganlarla ilgili bir soruya karşılık, "Sevenleri, ailesi, siyasi yoldaşları Papadopulos'u yaşamına uygun olarak yolcu etmek istediler. Buna saygı duymak gerekir, ama bizim bu konuda biraz ihtiyatlı davranmamız gerektiğine inanıyorum" dedi."Cumhurbaşkanı Talat'ın törene katılması gerektiği" yönündeki eleştirilere de değinen Erçakıca, "bu gibi insani olayların iki halkın yakınlaştırılmasına vesile olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı Talat'ın kızının düğününde dahi siyasi mülahazaların işin içine girdiğini" kaydetti."Gerçekten yararlı olacağını düşünseydik, Cumhurbaşkanı mutlaka cenaze törenine katılacaktı" diyen Erçakıca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak riskleri de dikkate aldığımız zaman, ihtiyatlı davranmanın daha doğru bir hareket olduğu, cenaze töreninden sonra ortaya çıkıyor. O tür pankartlar altında cenaze törenine katılmak doğru olmazdı. Çünkü bizim siyasi mesajımız bunlara tam terstir."