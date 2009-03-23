T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat'ın Hillary ziyaretine Rum tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı ile görüşecek olması Rumları harekete geçirdi

23 Mart 2009 02:00

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, 30 Mart Pazartesi günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşeceği yönündeki haberler üzerine ABD'deki Rum-Yunan lobisi, başkan Barack Obama ve başkan yardımcısı Joe Biden'a mektup yazarak, görüşmenin yapılmamasını istediler.

Greek News adlı Amerikan-Rum gazetesine göre, Elenler İçin Ulusal Koordine Çaba (CEH) adlı Rum-Yunan grubunun 11 liderinin gönderdiği mektupta, Talat-Clinton görüşmesinin, Obama'nın politikalarına aykırı olacağı ve ziyaretin, ABD için yıllar boyunca telafisi zor sorunlara yol açacağı ileri sürüldü.

Mektupta, KKTC'nin fiilen tanınması olarak algılanabilecek bu gibi girişimlerden uzak durulması istendi, ayrıca Obama ve Biden'a hitaben, "Lütfen bu yanlış adımın önüne geçiniz" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24