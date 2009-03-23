Talat'ın Hillary ziyaretine Rum tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, 30 Mart Pazartesi günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşeceği yönündeki haberler üzerine ABD'deki Rum-Yunan lobisi, başkan Barack Obama ve başkan yardımcısı Joe Biden'a mektup yazarak, görüşmenin yapılmamasını istediler.



Greek News adlı Amerikan-Rum gazetesine göre, Elenler İçin Ulusal Koordine Çaba (CEH) adlı Rum-Yunan grubunun 11 liderinin gönderdiği mektupta, Talat-Clinton görüşmesinin, Obama'nın politikalarına aykırı olacağı ve ziyaretin, ABD için yıllar boyunca telafisi zor sorunlara yol açacağı ileri sürüldü.



Mektupta, KKTC'nin fiilen tanınması olarak algılanabilecek bu gibi girişimlerden uzak durulması istendi, ayrıca Obama ve Biden'a hitaben, "Lütfen bu yanlış adımın önüne geçiniz" denildi.