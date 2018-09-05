"Talât Sait Halman Çeviri Ödülü" başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl dördüncüsü takdim edilecek "Talât Sait Halman Çeviri Ödülü" başvuruları başladı.

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, eserler, yazar Doğan Hızlan başkanlığındaki Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olan ve dört yıl önce vefat eden Tâlat Sait Halman anısına başlatılan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" nün sahibine 20 bin lira destek sağlanacak.

Ödülün sahibi, Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan Seçici Kurul tarafından aralık ayında açıklanacak.

"Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" için yayınevleri veya çevirmenler tarafından öykü ve roman türünde yapılan başvurular, 28 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Geçen yıl verilen ödüle, James Joyce'un "Finnegans Wake" eserinin "Finnegan Uyanması" çevirisiyle Fuat Sevimay layık görülmüştü.

Talât Sait Halman kimdir?

1931 yılında İstanbul’da doğan Talât Sait Halman, 1951’de Robert Koleji’ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. Otuz yıl ABD’de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği yaptı. 10 yıl boyunca New York Üniversitesi’nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Bölümü’nü ve Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler’de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından itibaren UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin başkanlığını ve 2008 yılında itibaren İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını, 5 Aralık 2014’teki vefatına dek sürdürdü.

Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3000’i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5000 üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Halman’ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. İlk İngilizce bilimsel Türk edebiyatı dergisi olan Journal of Turkish Literature’ın baş editörlüğünü yapan Halman’ın kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Kendi şiirlerinden oluşan iki İngilizce kitabı bulunan Halman’ın toplu şiirleri, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Ümit Harmanı başlığıyla çıktı. Shakespeare'in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Halman'ın vefatında önceki son kitap yayını William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri’dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare’in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.

Aldığı ödüller arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversiteleri’nden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi "Thornton Wilder" Çeviri Armağanı, “ABD’deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı”, TÜBA’nın ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Halman ayrıca, Kraliçe Elizabeth tarafından verilen “Sir” unvanı karşılığı olan “Knight Grand Cross, G.B.E., The Most Excellent Order of the British Empire” payesi sahibi.