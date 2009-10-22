Talat-Hristofyas görüşmesi sona erdi





KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi.



Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, tarafların bugün “Mülkiyet” konusunu ele aldığını ve karşılıklı pozisyonlarını ortaya koyduğunu söyledi.



Downer, liderlerin temsilcileri, Özdil Nami ve Yorgos Yakovu'nun gelecek perşembe günü bir araya gelerek “Mülkiyet” konusunu görüşmeye devam edeceğini belirtti.



Liderlerin 27 Ekimde yeniden görüşeceğini kaydeden Downer, o görüşmede, “mülkiyet” konusunun ele alınmayacağını, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı altındaki “yürütme”, “federal hükümetin yetkileri” ve “dış ilişkiler” konularının konuşulacağını kaydetti.

