T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat-Hristofyas görüşmesi sona erdi

22 Ekim 2009 18:04

Talat-Hristofyas görüşmesi sona erdi


KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, tarafların bugün “Mülkiyet” konusunu ele aldığını ve karşılıklı pozisyonlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Downer, liderlerin temsilcileri, Özdil Nami ve Yorgos Yakovu'nun gelecek perşembe günü bir araya gelerek “Mülkiyet” konusunu görüşmeye devam edeceğini belirtti.

Liderlerin 27 Ekimde yeniden görüşeceğini kaydeden Downer, o görüşmede,  “mülkiyet” konusunun ele alınmayacağını, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı altındaki “yürütme”, “federal hükümetin yetkileri” ve “dış ilişkiler” konularının konuşulacağını kaydetti.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24