Talat: Daha iyi bir noktadayız

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakerelerinde ''ilk pozisyonlarına baktıklarında, ikinci turda daha iyi bir noktada olduklarını'' söyledi.

Talat, Rum tarafı ile ''Dış İlişkiler'' konusunda da, ''eski önerilere kıyasla daha yakın bir noktada olduklarını'' belirtti.

Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün ''Dış İlişkiler'' konusunu ele aldıklarını ve karşılıklı birbirlerinin endişelerine cevap veren önerileri konuştuklarını söyledi.

Bu aşamada ''Dış İlişkiler'' konusunun ertelenmesini kararlaştırdıklarını ve yarın ''Mülkiyet'' konusuna geçeceklerini ifade eden Talat, ''ertelemeden kastın ne olduğunun'' sorulması üzerine, müzakerelerin birinci turunda Türk ve Rum tarafının ''Dış İlişkiler'' konusunda öneri yaptığını anımsatarak, her iki tarafın da karşı tarafın önerisiyle ilgili endişe ve hassasiyetleri olduğunu kaydetti.

Tarafların ikinci turda, birbirlerinin hassasiyet ve endişelerini dikkate alan öneri yaptığını kaydeden Talat, şöyle devam etti:

''Objektif olarak bakarsanız her iki öneriye, daha önceki pozisyonlarımıza göre birbirine daha yakın, çok daha yakın önerilerdir. O nedenle bu anlamda bir yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, genel olarak. Ama üzerinde anlaştığımız bir mekanizma henüz oluşmuş değil.''

''Bir ilerleme oldu'' demesinin mümkün olmadığını kaydeden Talat, ''Eski önerilerimize kıyasla daha yakın bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim'' dedi.