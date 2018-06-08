Talat Bulut soruşturması yetkisizlikle Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SET çalışanı Ö.Ş., isimli kadının şikayeti üzerine oyuncu Talat Bulut hakkında, \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" suçundan başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararı ile İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, set çalışanı Ö.Ş. (20) isimli kadının şikayeti üzerine Talat Bulut hakkında başlattığı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yolladı. Suç tarihinin 31 Mayıs 2018, suç yerinin de Hadımköy olduğu bilgisine yer verilen yetkisizlik kararında, Hadımköy\'ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğu, Arnavutköy ilçesinin de Gaziosmanpaşa Adliyesi\'nin yargı alanında kaldığı belirtildi.