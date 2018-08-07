Talat Bulut hakkında açılan taciz soruşturmasında karar

Başrol oynadığı 'Yasak Elma' adlı dizinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği ileri sürülen oyuncu Talat Bulut hakkında açılan taciz soruşturmasında başsavcılık tarafından takipsizlik verildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre oyuncu Talat Bulut 'un başrol oynadığı dizinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan Özge Şimşek, Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut 'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

“Yaptıkları cezasız kalmamalı” demişti

Olaya ilişkin bir açıklama yapan kostüm asistanı Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” demişti. Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

Talat Bulut’un avukatından açıklama

Karar sonrası Talat Bulut'un avukatı şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere müvekkilim Talat BULUT hakkında, Özge Ş. isimli kişi tarafından bir takım basın yayın organları üzerinden geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği şeklinde tamamıyla iftira mahiyetinde bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Anayasaya göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahipken, müvekkilim hakkında asılsız bir suçlama ortaya atarak haysiyet cellatlığı yapanlar, bu hakkı kullanmak suretiyle etkin ve hukuki bir soruşturma talebiyle ortaya çıkmak yerine, adliye önlerinde onlarca kamera önünde ömrünü mesleğine adamış bir sanatçının onuruna ve haysiyetine suikast yapmayı tercih etmişlerdir.

Ne ilginçtir ki, basında boy göstermek yerine aslında yapılması gereken ilk adım olan suç duyurusunda bulunma gibi bir adım için ise günlerce beklenmiş ve nihayetinde bir hafta kadar süre geçtikten sonra, 6 Haziran 2018 günü asılsız bir takım suçlamalarla ve üstüne üstelik de yetkili olmayan bir adliyede suç duyurusunda bulunulmuştur. Suçlamalarla ilgili olarak etkin ve hukuki bir soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavalığı’nca konu her yönüyle araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172.maddesi uyarınca kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına olanak bulunmadığına karar vermiş, bu kararla da müvekkilim Talat BULUT hakkında ortaya atılan suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat BULUT hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur."

Karara itiraz edilecek

Şikayetçi Özge Şimşek'in avukatı Sibel Önder de savcılığın kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Avukat Önder, "Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5'e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı" dedi.