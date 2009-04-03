Talat, BM'nin hakemliğine soğuk bakıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "Müzakerelerin havasını bozmamak için şu anda hakemliği önermiyoruz. Bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz, fakat bu ihtiyacın hem Rumlar, hem de uluslararası toplum tarafından anlaşılmasını bekliyoruz" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmek için İsveç'ten Paris'e geçerken uçakta açıklama yapan Talat, Kıbrıs Türk tarafı olarak Ban'dan, BM'nin sürece daha aktif şekilde müdahil olmasını isteyeceklerini bildirdi. Ancak bu aşamada BM'den hakemlik rolünü beklemediklerini ifade eden Talat, şu anda süreçte sadece seyirci olarak yer alan BM'den yer yer yakınlaştırıcı düşünceler ortaya koymasını ve müzakerelerdeki tartışmaya katkıda bulunmasını isteyeceklerini belirtti. Talat, ayrıca BM'nin, Rum tarafının zaman zaman açıkça karşı çıktığı BM parametrelerinin varlığını ve geçerliliğini teyit etmesini de talep edeceklerini kaydetti.



Bu aşamada BM'den hakemlik rolü talep etmediklerini bildiren Talat, şunları söyledi:



"Şu anda Rum tarafı, BM'nin hakemlik rolüne şiddetle karşı. Bu nedenle müzakerelerin havasını bozmamak için şu anda bunu önermiyoruz. Bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz, fakat bu ihtiyacın hem Rumlar, hem de uluslararası toplum tarafından da görülmesini ve anlaşılmasını bekliyoruz. İleride Rumların da bu ihtiyacı duyacağına ve ortak kararımızla bunu sağlayacağımıza inanıyorum."



KKTC Cumhurbaşkanı Talat, "hakemlik ihtiyacına en büyük kanıtın, yarım asırdır devam eden müzakere sürecinde sadece hakemliğin kullanıldığı Annan planı döneminde referanduma kadar ulaşan bir plan elde edilmesi olduğunu" ifade etti.



Talat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Endişem şudur: Uzlaşılan konular çoğalabilir, uzlaşılamayanlar çok azalabilir, ancak her konuda tam anlaşma sağlanamazsa hepimizin kabul ettiği 'Her şey kabul edilmeden hiçbir şey kabul edilmemiş sayılır' anlayışı nedeniyle süreç başarısızlığa uğrar. Bu benim samimi kişisel görüşümdür. Bunu görüşme sürecine nasıl yansıtabileceğimizi, umarım ki (Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas) Sayın Hristofyas ile birlikte değerlendirip sonuçlandırırız."



Hakemlik konusunda iki tarafın anlaşması durumunda, BM'nin bu talebe uzak duracağını düşünmediğini kaydeden Talat, "Kilit husus, bu konuda görüş birliğine varmaktır. Yani Rum tarafı kabul etmeden, böyle bir adım atılması mümkün görülmemektedir" dedi.



Genel Sekretere ayrıca Kıbrıs Türk tarafı açısından görüşme sürecinin nasıl gittiğini ilk ağızdan anlatacağını aktaran Talat, hızın beklenenden yavaş olması ve referans kağıdının olmaması gibi, sürecin eksikliklerini ve zayıflıklarını da konuşacaklarını sözlerine ekledi.

