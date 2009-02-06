Talat: "Rum Ortodoks kilisesi, çözüme karşı çıkıyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, dinin, Kıbrıs sorununda bir çatışma unsuru olmadığını, ancak Kıbrıs sorununu başlatanın da din adamları ve Ortodoks Kilisesi olduğunu ifade ederek, Rum Ortodoks Kilisesi'nin, halen bugün Kıbrıs sorununun çözümüne şiddetle karşı çıktığını söyledi.



Talat, "laik karakteri nedeniyle Kıbrıs sorununun kaynağında din olmasını önleyen Kıbrıs Türk halkının, dinin Ortodoks Kilisesi kaynaklı kötüleştirici etkisini ortadan kaldıracak, İslami kucaklayıcı yaklaşımı göstermesi" gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Talat, görevine yeni atanan Din İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Suiçmez'i kabulü sırasında yaptığı açıklamada, aynı zamanda akademisyen olan Suiçmez'in önemli bir boşluğu dolduracağından emin olduğunu bildirdi.



Din İşleri Dairesi'nin laik, demokratik ve Atatürk ilkelerine bağlı bir ülkede fonksiyonlarını ne kadar doğru ve yerinde bir şekilde gerçekleştirdiğini kanıtlamasının önemine işaret eden Talat, laikliği tam anlamıyla benimsemiş bir halkın yaşadığı bir ülkede böyle bir görev yerine getirmenin dünyaya örnek teşkil edeceğini kaydetti.



KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Suiçmez de, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Talat'a teşekkür etti. "Dinin, 20. yüzyıl ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması ve insani ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan bir misyonla ele alınması gerektiğini" belirten Suiçmez, Kıbrıs Türk halkının kültürüyle beraber değerlerini de koruyarak yükselmesi ve adadaki diğer kültürlerle barış, huzur içinde yaşamasına katkı sağlamayı umut ettiğini vurguladı.

