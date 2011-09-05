-Talas tayfununda ölü sayısı artıyor TOKYO (A.A) - 05.09.2011 - Japonya'yı birkaç gündür etkisi altına alan Talas tayfununda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiği, 55 kişininse kayıp olduğu bildirildi. Anlamı Filipince "coşkun" olan Talas'ın şiddetinin bugün azaldığı ve tropik fırtına kategorisine düştüğü belirtilirken, fırtına nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığı, köprü, demiryolu ve karayollarının sular altında kaldığı, onbinlerce kişinin hala elektrikten yoksun, telefon hatlarınınsa kesik olduğu bildiriliyor. Yetkililer, 2004 yılında 98 kişinin öldüğü tayfundan bu yana Japonya'daki en kötü tayfun olarak niteledikleri Talas'ın en çok Kii bölgesi ile başkent Tokyo'nun güneybatısına zarar verdiğini ifade etti.