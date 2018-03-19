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Talaş hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir fabrikaya gelen 2 kişinin, bahçedeki konteynerde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki talaşı çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı

19 Mart 2018 20:57

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir fabrikaya gelen 2 kişinin, bahçedeki konteynerde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki talaşı çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Minibüsle gelen 2 kişi, aracı park ettikten sonra fabrikanın bahçesine girdi. Hırsızlar ardından, fabrikada üretilen ürünlerin paketlenmesinde kullanılan talaşların bulunduğu konteynerin kilidini, demir makasla kesti. Hırsızlardan biri talaşı çuvala doldurdu, diğeri çuvalları minibüse taşıdı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlardan birinin yere dökülen talaşı eliyle çuvala tekrar koyması dikkat çekti.
Polis, yaklaşık bin lira değerindeki talaşı çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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