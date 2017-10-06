Talabani'nin cenazesi Süleymaniye'ye getirildi (2)

TÖRENE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİFİ DE KATILDI

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Süleymaniye Havalimanı\'nda düzenlenen tören, üzerinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı olan Talabani\'nin tabutunun askerlerin omzundan uçaktan indirilmesi ile başladı. Kürtlerin ulusal marş olarak kabul ettikleri Ey Rakip\'in okunması ile devam eden törende, Talabani\'nin tabutu merasim alanındaki katafalka konuldu. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri katafalka çelenk koydu. İlk çelengi Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum bırakırken, onu Mesut Barzani ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi takip etti. Irak Parlamentosu Başkanı Selim Cuburi\'de çelenk bırakırken, daha sonra sırasıyla ülkeler adına katılanlar çelenklerini katafalka koydu. HDP adına cenazede hazır bulunan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve Osman Baydemir ile Irak Bölgesel Kürt yönetiminde bulunan yabancı ülkelerin diplomatları da cenazeye çelenk bıraktı. Türkiye\'nin Erbil Konsolosunun törene katılmadığı belirtildi. Havalimanındaki törenden sonra Celal Talabani\'nin cenazesi bir araca konularak Süleymeniye\'deki Büyük Cami\'ye götürüldü.