-TALABANİ'DEN DEMİRTAŞ'A TAVSİYE PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısı için Paris'te bulunan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, Türkiye'deki demokratikleşme çabalarına ve sürecine destek vermesini tavsiye edeceğini söyledi. Demirtaş ile yapacağı görüşmeyle ilgili Talabani, ''Kendisine, bölgenin istikrarı ve huzuru için Türkiye'de demokratikleşme çabalarına ve sürecine, ayrıca bu konuda AK Parti'nin sürdürdüğü çalışmalara destek vermesini tavsiye edeceğim'' dedi. Talabani, konsey toplantıları çerçevesinde bugün Demirtaş'la öğle yemeğinde biraraya gelecek. Talabani, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisini Irak'a davet etmişti.