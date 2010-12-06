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Dünya

Talabani: Türkiye kibarca müdahale ediyor

Wikileaks'in sızdırdığı Amerikan diplomatik yazışmalarını yayınlayan gazetelerden New York Times, Iraklı siyasetçilerin komşularının müdahalelerinden duyduğu kayg&#

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Wikileaks'in sızdırdığı Amerikan diplomatik yazışmalarını yayınlayan gazetelerden New York Times, Iraklı siyasetçilerin komşularının müdahalelerinden duyduğu kaygıyı yazdı. Belgelere göre 10 Aralık 2009'da ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile görüşen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani şöyle konuştu:



"Irak'ın tüm komşuları müdahale ediyor, ama farklı biçimlerde. Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan parayla, İran hem para hem siyasi nüfuzuyla, Suriyeliler ise her yolla. Türkler ise daha kibar şekilde müdahale ediyorlar. Ancak Iraklı Türkmenleri ve Musul'daki Sünnileri etkilemeye yönelik girişimlerini sürdürüyorlar".


New York Times'ın haberinde Nisan 2009 tarihli bir başka belgede ise, Irak'ın komşuları arasında Bağdat ile en iyi ilişkilere sahip ülkenin Türkiye olduğu belirtiliyor. Bölgeye göre Türkiye, Irak ve ABD arasında imzalanan ve Amerikan askerlerinin 2011 sonunda ülkeden ayrılmasını takvime bağlayan güvenlik anlaşmasının müzakerelerinde de önemli bir rol oynadı.


Ancak belgede Ankara'nın yine de, Irak siyasetine müdahalenin "cazibesine dayanamadığı" vurgulanıyor. Örnek olarak da, Türkiye'nin eyalet seçimlerinde Kürt karşıtı El Hadba grubuna örtülü mali destek sağladığı ve Nineve eyaletinde seçimi bu grubun kazandığı belirtiliyor.


Türkiye neden Maliki'ye desteğini çekti ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Christopher Hill'in 31 Ocak 2010'da merkeze geçtiği mesajda ise, Türkiye'nin Bağdat büyükelçisi Murat Özçelik'in ağzından Ankara'nın yaklaşan Irak seçimlerine bakışı aktarılıyor. Belgede Özçelik, geçmişte Başbakan Nuri el Maliki'yi desteklemiş olmalarına rağmen, şimdi rakibini destekleyeceklerini belirtiyor. Belgede isim belirtilmese de, rakibin eski başbakan İyad Allavi olduğu düşünülebilir. Özçelik bu karar değişikliğinin gerekçesini ise şöyle açıklıyor:


"Maliki yeniden seçilirse gücünü arttırmaya odaklanacak ve mevcut sorunların çözümünde işbirliği göstermeyecektir."



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