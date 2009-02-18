Talabani, Türkiye ile stratejik ilişki istedi

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Irak ve Türkiye'nin ortak çıkarlarını güvence altına alacak stratejik ilişkilerin kurulmasının önemine dikkat çekti.



Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Celal Talabani'nin, bugün Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Murat Özçelik'i başkent Bağdat'taki konutunda kabul ettiği, görüşmede Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yanısıra Irak'taki durumun ele alındığı bildirildi.



Açıklamada, Talabani'nin, Irak ve Türkiye'nin ortak çıkarlarını güvence altına alacak, bölgenin gelişmesi ve barış için hayırlı olacak stratejik ilişkilerin kurulmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi. Talabani ve Özçelik'in, iki ülkenin her alanda ilişkilerin gelişmesi ve büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri vurgulandı.



Açıklamada ayrıca Özçelik'in, Irak'taki siyasal sürece Türkiye'nin verdiği desteği yinelediği, tüm etnik gruplarıyla Irak'ın bütünlüğünü sağlamak için Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sarfetmiş olduğu çabaları takdir ettiklerini söylediği kaydedildi. (AA)

