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Dünya

Talabani: Türkiye ile sorun yok

Beyaz Saray'da Bush ile görüşen Irak lideri Talabani, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı hiçbir komşusuyla artık sorununun olmadığını söyledi.

11 Eylül 2008 03:00

ABD'de geçen haftalarda kalp ameliyatı geçiren Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Beyaz Saray'da Başkan George W. Bush ile görüştü ve ülkesinin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı hiçbir komşusuyla artık sorununun olmadığını söyledi.

Görüşmenin ardından Bush ile birlikte açıklama yapan Talabani, Bush'a hitaben, "Sayın Başkan, size sunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki, komşularımızla ilişkilerimiz çok iyi şekilde gelişti. Türkiye, Suriye, İran ve Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz şimdi normal ve bu ülkelerden hiçbiriyle hiçbir problemimiz yok" dedi.

Celal Talabani, geçen haftalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah'ın Bağdat'a yaptıkları ziyaretlerin de çok başarılı geçtiğini söyledi.

Talabani ile ABD-Irak stratejik çerçeve anlaşmasının imzalanmasının gereğini konuştuklarını anlatan Başkan Bush da, "Irak Devlet Başkanı'nın sağlığı iyi ve bu, Irak halkı için çok önemli olacak" dedi.

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