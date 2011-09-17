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Dünya

Talabani: Öcalan’ı ev hapsine alın

Irak lideri Celal Talabani, Kürt sorununu çözülebilmesi için İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması gerektiğini söyledi.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Irak lideri Celal Talabani, Kürt sorununu çözülebilmesi için İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması gerektiğini söyledi.
 

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kürt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


İMC televizyonuna konuşan Talabani, terörist Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınmasını istedi.


PKK’ya silah bırakma çağrısında da bulunan Celal Talabani, şunları söyledi:


“Artık silahlı mücadele zamanı değildir. Bugün parlamenter mücadele dönemidir. Kürt parlamenterlerin Meclis’e gidip Kürt halkının haklarını savunmaları gerekir. Ne dağdakiler savaşarak istediklerini elde edebilir ne de Türk hükümeti savaşarak onları dağdan çıkarabilir ve yok edebilir.


Türkiye’nin huzuru ve özgürlüğü için Öcalan’la diyalog kurmalarını istedim. O adada tutulması yerine, başka bir yerde; İstanbul, Ankara ya da başka bir şehirde ev hapsine alınmalıdır. Dağdakiler üzerinde böyle daha etkili olabilir.”


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