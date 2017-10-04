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Talabani, cuma günü toprağa verilecek

ERBİL, (DHA)- ALMANYA'da tedavi görürken dün yaşamını yitiren eski Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin, cuma günü Bağdat'ta yapılacak olan resmi törenden sonra cenazesinin aynı gün Süleymaniy

04 Ekim 2017 13:54

ERBİL, (DHA)- ALMANYA\'da tedavi görürken dün yaşamını yitiren eski Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin, cuma günü Bağdat\'ta yapılacak olan resmi törenden sonra cenazesinin aynı gün Süleymaniye\'de toprağa verileceği belirtildi. 
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Polit Büro üyesi Sadi Pire, yaptığı açıklamada dün Almanya\'da yaşamını yitiden Kürt lider ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin cenazesinin Cuma günü Almanya\'dan Bağdat\'a getirileceğini ve burada yapılan resmi törenin ardından cenazenin aynı gün Süleymaniye\'ye getirilerek toprağa verileceğini söyledi. IKYB\'li Pire, Talabani için taziyenin ise, Cumartesi günü Sülmeymaniye\'de kurulacağını ve Talabani ailesinin taziyeleri kabul edeceğini söyledi.

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