Takvim'in 'Ölen bayan' başlığına tepki yağdı

Takvim gazetesi, Ortaköy’deki evlerinden bıçaklanarak öldürülen Ören Bayan'ın eski sahipleri Jak Karako (77) ile eşi Georgia Karako (69) haberini “Ölen bayan!” başlığı ile vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Takvim, Ören Bayan’ın eski sahiplerine düzenlenen cinayet haberi için kullandığı başlık eleştirildi.

Gazetede yer alan haberde “Ören Bayan ipliklerinin eski sahibi Jak Karako (77) ile eşi Georgia Karako (69), Beşiktaş’taki evlerinde ölü bulundu. Çifti bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Türkmenistan uyruklu bakıcı ve karısı, kayboldu” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Takvim gazetesinin “Ölen bayan!” başlığı ile haberi vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter’da kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

Alev Göçer ‏@alevgcr: # ölen bayan# bu başlık için sözün bittiği yer diyorum

UĞURLAROLA ☭ ‏@UGURLAROLA38: "ölen bayan " gazetecilikte son nokta.Sıra dışı ölümlerin sıradanlaştığı bir yerde ne beklenebilirki

Çağrı Keskin ‏@keskincagri: Ören Bayan firmasının yaşlı sahiplerinin cinayete kurban gitmesini Ölen Bayan başlığıyla duyuran gazetecilerle aynı ülkede yaşamak...

Özgürlükname ‏@visarnizdi: yeni türkiye'de ilk cuma namazı , ölen bayan başlıklarını atan resimli baskıdan öte bir şey değilsin takvim.

Ali Sırmabıyık #BJK ‏@AliSrmabyk: Bu Takvim denen kağıt parçası için ağır konuşucam ama tutuyorum kendimi. Ölen Bayan nedir ya!!..

Fatih Yaşlı ‏@fatih_yasli: "5 israil ajanını öldürdük" yalanı takvim'de, "ölen bayan" başlığı takvim'de. memlekette pespayeliğin kitabı yazılıyor her gün.

Okur Yazar ‏@okuryazarlar: Ölen Bayan? İnsanda biraz insanlık ve vicdan olur! Ruhen hasta, insanlıktan nasibini alamamış, yalaka, haysiyetsiz mahlukatlar! @takvim

Baturay Çevik ‏@BaturayCevik: Ören bayan'ın sahibi öldürülüyor, takvim gazetesi ÖLEN BAYAN diye başlık atıyor. Ölen insanlık, öldüren sizlersiniz!

Melis Alphan ‏@melisalphan: Takvim'den şuursuz gazetecilik örneği. Ören Bayan'dan 'Ölen Bayan' diye başlık türetmişler. Pes

Oğuz Karamuk ‏@Oguzkaramuk1: Takvim'de Ölen Bayan başlığı atan arkadasın sosyal hayatta hiç şansı yok

Sevim Gözay ‏@SevimGozay: İnsansız yayın organı Takvim, çifte cinayeti "Ölen Bayan" başlığıyla duyurarak, insan hayatına hiç saygısı olmadığını alenen ortaya koydu.

Kanat Atkaya ‏@katkaya: "Ölen Bayan" diye başlık atabilmek için çok ama çok ama çok hasta bir ruha sahip olmanız gerekiyor, yazık...