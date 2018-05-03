Takvim'in 'fotoşop harikası'; CHP'nin 4 adayını birleştirdi, ismini Yılhan İnceder koydu!

Hükümete yakınlığı ve ilginç manşetleriyle bilinen Takvim gazetesi CHP'nin henüz açıklamayan cumhurbaşkanı adayını, 'fotoşop harikası' ile açıkladı. CHP'nin cumhurbaşkanlığı için konuşulan 4 adayını birleştiren 'gazete', ortaya çıkan görselin ismini de 'Yılhan İnceder' koydu.

CHP'nin politik manevra gereği açıklamayı sona bıraktığı cumhurbaşkanı adayı Takvim'in bugünkü manşetinde 'haber' oldu.

Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, Muharrem İnce ve Kemal Derviş isimlerinden rastgele harfler alarak yeni bir isim ortaya çıkaran gazete, ortaya çıkan 'fotoşop harikası'nı da bu 4 isim üzerinden tasarladı.

Takvim 'haber'inde şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu , 24 Haziran ’da seçime girecek Cumhurbaşkanı adayını bulamadı. Fakat aranan özellikleri açıkladı. Ortaya işte bu isim çıktı: Yılhan İnceder

Çatı çöktü, CHP şoka uğradı. Adaylığa cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu'nu ise koltuğunu da kaybetme korkusu sardı. Kim aday olmak isediyse karşı çıktı.

Takvim de 'Ekonomiden anlayan, 80 milyonu kucaklayan, sakin' bir isim arayışına katkı yaptı. İşte Kemal Bey'in kafasındaki isimlerin toplamı: YILHAN İNCEDER!

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