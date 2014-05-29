Takvim'den cemaate: Başka Erdoğan aramayın, çünkü o bir tane

Takvim gazetesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ı, Fethullah Gülen’e photoshop’la benzeterek, Sözcü gazetesinin Gülen medyasından destek aldığını iddia etti. Takvim gazetesinin sürmanşetinde ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ağrı mitinginde “10 Ağustos filmleri tutmaz” sözleri için “naçizane bir tavsiye”de bulunarak, “Ondan bir tane var, boşuna benzerini aramayın” denildi.

Takvim gazetesinin manşetinde yer alan haberde, “Akbay'ın yurt dışındaki cemaat evlerinde yetiştirildiği, fakat etrafındaki Gülen düşmanları nedeniyle bunu sır gibi sakladığı öne sürüldü. Burak'ın ayrıca Gülen örgütünün çok özel projelerinden biri olan Kripto isimler arasında yer aldığı da iddia ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Gazetede haber Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile Fethullah Gülen’in yüzlerinin birleştirildiği bir photoshop çalışmasıyla servis edildi.

‘Ondan bir tane var’

Gazete sürmanşetinden verdiği Başbakan Erdoğan’ın Ağrı mitingi için “Tape out, kaset in” başlığını atarak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca insanların telefonlarını dinleyen, tapelerle, gizli çekimlerle tehdit eden Fethullah Gülen, şimdi de beyaz perdeye girdi. Senaryosunu kendisinin yazdığı filmle Cumhurbşaknlığı seçimi öncesi Türkiye’yi karıştırmayı amaçladı.

Müritleri Hollywood’u, Bollywood’u dolaştı. Başbakan’ın benzerini bulmaya çalıştı. Ama olmadı! Bunu öğrenen Erdoğan, “Tutmaz bu tuzaklar” dedi. Ve TAKVİM’in naçizane tavsiyesi: Ondan bir tane var, boşuna benzerini aramayın” ifadelerini kullandı.