Takvim: Herkesin tanıdığı bir siyasetçi, 15 Temmuz'dan önce Adil Öksüz'le buluştu

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "Ankara'da çok önemli, herkesin tanıdığı bir siyasetçi, herkesin aradığı, peşinden koşturduğu Adil Öksüz ile birlikteydi" iddiasını ileri sürdü. Diler, "Yabancı istihbarat örgütünün tahsis ettiği güvenli evde buluşma gerçekleşti. Hemen kalkışma öncesinde" diye yazdı.

Ergün Diler'in "İhanet silsilesi" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Türkiye bilinmezler tarihidir. Çok şeyi eksik biliriz.

Çok zaman da bildiğimizi düşünür ama yanılırız. Öyle ilişkiler, öyle ittifaklar vardır ki şaşırıp kalırsınız.

Sadece Türkiye'de bunlar yazılmıyor. Ne dün yazıldı, ne de şimdi... Bazı konular gerçekten DEMİR KAPI... Yüklenseniz devirir girersiniz ama çok ses çıkar! Gürültü kopar! Ortalık karışır. Bunu bilerek kapıyı çalmakla meşgul olursunuz.

Benim yaptığım gibi... Belki çok kişi o kapılara yaklaşmaya cesaret edemiyor. Bilemem. Belki de bilmiyorlar. Ama en azından ben mahalleye gidiyorum! Ayak seslerimi duyuyorlar!

Galiba benimle gelen çok kişi de yok.

Bize anlatılmayan önemli bir DENGE vardır. Hiç bilmeyiz. Kaç zamandır yazıyorum. DÜŞMAN olduğum için değil bilinmediği için, bizden gizlendiği için... ROTHSCHILDLER'i... Bakın bu ailenin TÜRKİYE 'nin sahibi olduğunu çok kişi kabul eder. Eğer bunları sadece MERKEZDE yer alan isimler olarak ele alırsanız fena halde yanılırsınız... Gerçek öyle değildir! Muhafazakar kesimde de önemli ölçüde aynı fikirde olan çok isim vardır. Bu ailenin Türkiye üzerindeki ağırlığını kabul edenler birlikte yürümenin sağlıklı tercih olduğunu düşünür... Zaten Türkiye'nin kaderi budur! Bu ekolden gelenler ile karşı olanlar çatışır.

Bu nedenle aynı parti çok kez koalisyondur! Her dönem böyle oldu.

Bakın Trump'a! Rothschild ailesiyle resmen savaşıyor Anlaşırlar mı bilemem ama şimdilik kavga çok büyük!

Türkiye'de hep böyleydi. Birkaç aile bunların adına ülkeyi kontrol ediyordu.

Siyaset de böyle şekilleniyordu. Bu dengeleri bilmediğimiz için olanları anlamakta zorlanıyoruz... Anlayamıyoruz...

15 Temmuz'a bakın! FETÖ varsa Rothschild de vardır! Emri onlar verir. Türk Ordusu'nun içinde de bu silsileden emir alacak çok isim vardır... Geçtiğimiz hafta ALMANYA'YA GİDEN VE ORADA CIA İLE GÖRÜŞEN SİYASETÇİYİ yazdım... Hatırlayın. Ne kadar merak edildi anlatamam. İsim vermem. Ben olayları anlatıyorum. Gidilen yer, buluşulan isimler, uçuş bilgileri, liman bilgileri hepsi var.

Sadece biz bilmiyoruz... Kimlerle buluşuldu ve ne sözler verildi! Normalde olmaması gereken bir görüşme! Bir de 15 Temmuz öncesi gerçekleşince işler haliyle karışıyor.

Kişi kendini biliyor. Ama ben yazınca tüm sorulara benim cevap vermem gerekiyor.

Bu konulara girersek çıkamayız inanın. Soros ve yakın zamanda vefat eden İSHAK ALATON ekolünden gelenlere ve iz sektirmeden yürüyenlere mercek tutarsak ortalık karışır. İnanın karışır. Birçok şeyi anlatmak için erken.

Ama CIA ile MOSSAD ile görüşen, Ankara'da yaşayan önemli sima olarak bildiğimiz isimler yok mu? Mesela bir isim için YABANCI BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ İKİ GÜVENLİ EV TUTMUŞ! BİR DE SADECE KENDİ DEVLET GÖREVLİLERİNE VERDİKLERİ ÖZEL DONANIMLI ARAÇ TAHSİS ETMİŞLER ...

Kendi ülkelerindeki üst düzey görevli için ne yapıyorlarsa ANKARA'nın göbeğinde de aynı şeyi yapıyorlardı...

İlişkilere bakıyorsunuz, şaşırıyorsunuz...

Çok genç yaşlarda kendilerini ele geçirmişler. Sorsanız hepsi MİLLİYETÇİ!

Ama değil...

Hem de hiç değil. Babalarından gelen İTTİFAK GÜCÜNÜ kullanıyorlar. FETÖ hiç bilmediğiniz yerlerde hala sapasağlam.

Bizleri şaşırtacak isimler FETÖ'cü...

Kimselerin bilmediğini düşünüyorlar.

Güvende olduklarını, herkesi aldattıklarını zannediyorlar...

Yazmakla yazmamak arasında gidip geliyorum...

En azından mesleğin onurunu kurtarmak için giriş yapayım!

Ankara'da çok önemli, herkesin tanıdığı bir siyasetçi, herkesin aradığı, peşinden koşturduğu ADİL ÖKSÜZ ile birlikteydi.

15 Temmuz'dan önce. Kimse bu konulara girmiyor. Ama YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜNÜN TAHSİS ETTİĞİ GÜVENLİ EVDE BULUŞMA

GERÇEKLEŞTİ... Hemen kalkışma öncesinde. İsmi asla ve kat'a söylemem.

İşim o değil...

Ama ortada birileri bizi kandırmak için çırpınıyor.

Peki 17-25'ten sonra, dahası 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile doğrudan temas kuranları biliyor muyuz?

Elbette bilmiyoruz! Nereden bilecektik ki! Ama hepsi bağlılıklarını sonuna kadar sürdürüyor. Aralarındaki iletişim ağını bir bilseniz! Gelip gidenleri, arayan soranları... Kabul etmek gerekir ki çok profesyonel bir ekip var.

Zaten böyle oldukları için bugüne kadar gizli kalabildiler...

Daha neler vardı neler...

Hangisini yazsam bilemedim. Ama bilin ki Türkiye gerçekten GİZLER ülkesi.

Ankara'da hiç ummadığınız isimler, hiç ummadığınız yerlere bağlı çıkar.

Dilediği zaman MANEVİ DEĞERLERE YASLANIR. Ama arkada CIA ve MOSSAD vardır. Akıl işi değil... Ama böyle... Tabii bu ilişkilerin tarihi vardır. Bir günde olmuyor. FETÖ de bu ilişkilerin tarihi sonucudur...

Çok kişi bilmez ama ABDÜLHAMİT HAN'ı tahttan indiren 4 kişiden biri EMANUEL KARASU idi...

Makedonya'daki MASON LOCASI'nın kurucusu ve önemli ismiydi. İTTİHAT ve TERAKKİ 'nin de...

Abdülhamit Han'ı indiren ve darbeyi gerçekleştiren ekibin başında olan KARASU, Banque de Selanique'nin yöneticisiydi. Ödüllendiriliyordu belli ki...

Bankanın kurucusu, yani SELANİK BANKASI'NIN patronları Mizrahi ve Fernandez Allatini Kardeşler'di...

Ancak yanlarında her zaman bir başka ailenin desteğini buluyorlardı. O destek, bankanın gizli sahibi olduğu da söylenen Montefiore ailesiydi!

Peki bu aile kimdi? Cevap basit:

ROTHSCHILDLER 'in akrabası... Aslında dolaylı yoldan Rothschildler yönettikleri bankanın başına OSMANLI'yı bitiren isimlerden birini getiriyordu... Herkes gibi o da sistemde yenilik istiyordu. Bunun için OSMANLI'nın bitmesi gerektiğini düşünüyorlardı...

Dün SELANİK BANKASI, şimdi ise bütün bankalar...

Bilderberg toplantılarından sonraki ilk pazar günü üç kredi derecelendirme kuruluşunun başkanları Jacob Rothschild'in davetlisi olarak Londra'ya gider. Standard and Poor's Başkanı Deven Sharma, Fitch Başkanı Paul Taylor ve Moody's Başkanı Raymond W. McDaniel Jr. son toplantıya katılan isimlerdi.

Peki Bilderberg ile FETÖ'nün, ANKARA'daki gizli FETÖCÜ'lerin ne ilgisi vardı? Ve Rothschild bunu neresindeydi? Bilmeyenler bu soruları sorar! Haklılar!

Bilderberg 2017, Virginia'daki Westfields Marriott Hotel'de yapılacak. 1-4 Haziran tarihleri arasındaki bu özel toplantıda ilkler yaşanacak. Daha önce Obama'ya yakın olan tam 21 isim bu toplantıda yer alacak.

Fransız ve İtalyan davetliler geçmişe oranla daha kalabalık olarak toplantıda bulunacak.

Fransa'dan 23, İtalya'dan 20 kişi davet edildi. Kriz batağındaki Yunanistan'dan ise 15 isim seçildi.

Türkiye'den bu yıl toplantıya 14 kişi katılacak. 4'ü hala aktif görev yaparken, diğer 10 isim kimler biliyor musunuz?

Evet! 15 Temmuz DARBE GİRİŞİMİ'nde doğrudan etkili olan FETÖ'CÜLER ...

İşte bu dünyayı sarmalayan ekibin içinde yok yok! Sağcı da solcu da var.

Hedefleri 16 NİSAN'da TÜRKİYE'yi 'HAYIR'la durdurmak...

Bunun için yapacakları çok şey var.

Öyle sanıyorlar!

OLİGARŞİ diye nitelenen ve SOL'un yıllarca kavga ettiği ya da kavga ettiğini sandığı GÜÇ şimdi Türkiye'nin tam karşısında...

Parayı yönetenler, faizle insanların geleceğine karargah kuranlar karşıda...

Türkiye'nin sahibi olduğunu düşünenler Türkiye'yi bize vermek istemeyecektir. Dün de istemediler, bugün de...

Yarın da istemeyeceklerdir!

KAVGANIN kimle kim arasında olduğunu anlamak için biraz tarihi gözden geçirin! Kazananlara bir bakın!

Bizlerin MİLLET olarak nereye düştüğünü iyi analiz edin...

Verilen rolün, biçilen elbisenin bize uymadığını anlayın...

Anlarsak 16 Nisan'dan sonra ne olacağına biz karar veririz!

Karar belki de ilk kez bizde!

Top sizde!.