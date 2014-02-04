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'Takvim gazetesi haber müdürüyle birlikte 3 gazeteci gözaltında'

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel ve 2 medya mensubunun Kilis'te gözaltına alındığı iddia edildi

04 Şubat 2014 16:52

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, A Haber kameramanı Mutlu Şimşek ve Sabah muhabiri Atsız Günebakan Kilis'in Yavuzlu Beldesi sınırında gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel ve 2 medya mensubu Kilis'te gözaltına alındığı iddia edildi.  Medyaradar'ın haberine göre 3 medya mensubuna yöneltilen suçlama ise mayınlı bölgeye girerek izinsiz çekim yapmak. Yüksel, Şimşek ve Günebakan halen Yavuzlu Beldesi Öncü hudut karakolunda gözaltında tutuluyor. Gazetecilerin jandarma nezaretinde savcılığa çıkartılacakları öğrenildi. Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, CNN sunucusu Amanpour'a açtığı dava ve Gezi Parkı olayları sonrasında ağaçla yaptığı röportajla adından söz ettirmişti.

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