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Medya

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Mevlüt Yüksel, gözaltındaki öğrencilerin isimlerini paylaşmıştı

27 Kasım 2018 17:34

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2017'nin Şubat ayında yaşanan bir gerginlik sonrası gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medya hesabından yayınlayan Takvim gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel hapis cezası aldı.

İlerihaber'den Nazlı Eda Piyade'nin haberine göre Yüksel'e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan iki yıl altı hapis cezası verildi.

Yüksel kendini "Paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, onlar benim çocuğum yaşında" diyerek savundu.

İyi hal indirimi uygulanmayan Yüksel'in cezası iki yıldan az olmadığı için ertelenmedi.

Okulda geçen yıl ayında kavga çıkmış, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Takvim gazetesi haber müdürü Mevlüt Yüksel de Twitter hesabından öğrencilerin kimliklerini yayınlamış, ardından paylaşımını silmişti.

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