Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İspanyolca’da Reina 'kraliçe' demek; Reina’daki mesaj Kraliçe Elizabeth’eydi!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, İstanbul Reina’da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında verilmek istenen mesajın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e olduğunu iddia etti. Güler, saldırının olduğu gece caddede yüzlerce polisin görev yaptığını söyledi ve “İstihbarat vardı ama engel olunamadı” dedi.

Güler, verilmek istenen mesajın Kraliçe Elizabeth’e olduğuna yönelik iddiasını İspanyolca ve futboldan örnekler verdi.

Güler’in Twitter hesabından yazdığı mesajlar şöyle: