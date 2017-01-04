T24 LogoT24 Logo
Medya

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İspanyolca’da Reina 'kraliçe' demek; Reina’daki mesaj Kraliçe Elizabeth’eydi!

“İstihbarat vardı ama engel olunamadı”

04 Ocak 2017 03:42

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, İstanbul Reina’da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında verilmek istenen mesajın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e olduğunu iddia etti. Güler, saldırının olduğu gece caddede yüzlerce polisin görev yaptığını söyledi ve “İstihbarat vardı ama engel olunamadı” dedi.

Güler, verilmek istenen mesajın Kraliçe Elizabeth’e olduğuna yönelik iddiasını İspanyolca ve futboldan örnekler verdi.

Güler’in Twitter hesabından yazdığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

Ergün Dilertakvimkraliçe Elizabethreinasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24