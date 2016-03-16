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Sabah: FETÖ'nün şantaj kasetleri bulundu

Gazete, kasetlerin ham ve montajlı hallerinin ele Isparta'da ele geçirildiğini yazdı

16 Mart 2016 11:14

Sabah gazetesi, Isparta'da düzenlenen 'paralel yapı' operasyonunda, 2011 seçimleri sırasında sosyal medyaya servis edilen, MHP'li milletvekillerine ait görüntülerin ham ve montajlı hallerinin ele geçirildiğini öne sürdü. Haberde, "Polis görüntülerin servis edilmeden yaklaşık bir ay önce Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ndeki ana bilgisayara kaydedildiğini, ardından da montajlandığını ortaya çıkardı" iddiasına yer verildi.

"FETÖ'nün şantaj kasetleri bulundu" başlığıyla yayımlanan haberde, "FETÖ'nün Isparta'daki montaj üssünden siyasilere şantaj için kurgulanan kasetler çıktı" dendi. Haberde, Isparta'daki operasyonda, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin eski Bilgi İşlem Müdürü Halil Karakoç'un kaçırmaya çalıştığı bilgisayarlar incelemeye alındı. Bilgisayarlarda 2011'de MHP'li vekillere kurulan kumpasın ham görüntüleri bulundu. Bu görüntülerin, Bilgi İşlem Merkezi'nde montajlandıktan sonra yayınlandığı belirlendi" dendi.

İbrahim Okumamış imzalı haberde, "İncelemeyi derinleştiren polis, görüntülerin servis edilmeden yaklaşık bir ay önce SDÜ Bilgi İşlem Merkezi'ndeki ana bilgisayara kaydedildiğini, ardından da montajlandığını ortaya çıkardı" ifadelerine yer verildi.

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