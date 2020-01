Takvim: Barcelona saldırısının sebebi Neymar transferi

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, 17 Ağustos’ta Barcelona’da yaşanan; 14 kişinin yaşamını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı ve IŞİD’in üstlendiği saldırının sebebini Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcu Neymar'ı Barcelona'dan transfer etmesine bağladı.

İspanya'da Barcelona forması giyen Brezilyalı futbolcunun 'Paris' şehrinin bir kulübüne transfer olmuş olması, Diler'e göre saldırının başat sebebi.

Diler'in Takvim'de yayınlanan yazısına göre ABD'nin ambargosuna hamle kararı alan Katar'ın Neymar'ı Paris'e getirmesi bilinçli bir hamle. ABD istihbarat teşkilatı CIA de transferi engellemek için 'el altından La Liga'ya ulaşarak', "Sakın bu transfere izin vermeyin!" diye tehdit etti.

Ergün Diler’in 19 Ağustos 2017’de Takvim’de “Neymar mesajı” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"PSG Fransa'nın ve Paris'in en şık spor kulübü. Zengin mi zengin!

Avrupa'nın da sayılı futbol takımlarından biri... Önemli yıldız oyuncuları var. Kulübün sahibi KATAR ...

Dünyanın en önemli moda markalarından Valentino'nun tamamı, Versace'nin ise en önemli iki ortağından biri yine Katar. İtalya'daki birçok banka hisseleri de Katar'ın. Aynı şekilde Brezilya, İspanya ve Portekiz'de de finans kurumlarında Katar imzasını görüyoruz.

Portekiz'in 10 büyük şirketinin 4'ü de Katar'ın... Katar dünyanın her yerinde olan bir güç.

İPEK YOLU'nun can damarlarından biri. DOHA paranın yeni merkezi olacak. Bu nedenle KATAR gidebildiği her yere giden inanılmaz bir ülke...

İşte bu akıl ABD'nin haziran başında koyduğu AMBARGODAN sonra bir hamle kararı aldı. 550 milyon dolara varan maliyetle BARCELONA'nın yıldız futbolcusu NEYMAR'ı renklerine kattı.

Neymar'ı alıp geldiği yer PARİS'ti!

Paris ise bildiğiniz gibi aylardır terörle sarsılıyordu. Yeni Dünya Düzeni'nde Fransa ezeli rakibi İngiltere ile yan yana düşmüştü. Bizim gibi...

Artık eski defterleri açmaya gerek yoktu.

Gelecek ve kazanç hesabı yapılıyordu...

Macron'un gelmesinden sonra Paris Londra'ya yaklaştı...

Katar, NEYMAR için ısrar ederken CIA el altından LA LİGA'yı "Sakın bu transfere izin vermeyin!" diye tehdit etti. Hatta paralar bu nedenle bavullarla gitti... Sonuçta KATAR Neymar'ı alarak kendisini yıkmak isteyen ABD'ye Paris'ten cevap verdi: "BİZ BURADAYIZ. YIKILMADIK. YÜRÜYECEĞİZ..."

Muhatap Washington'du! Onlar da mesajı aldı... Zaten silah kullanacakları SIR değildi. Günlerdir yazıyorum... Yeni periyodu BARCELONA'dan başlattılar...

Saldırı BRÜKSEL'den gelen GLADYO askerleri tarafından gerçekleştirildi.

Siz bakmayın uçuşan kimliklere!

Operasyon için özellikle La Rambla seçildi.

Gidenler bilir, burası dünyanın her yerinden gelen turistlerle doludur. Öyle bir eylem yapılmalıydı ki her yerde MANŞET olsun!

Bunu hesap ettiler ve gidip La Rambla'yı kana buladılar... Saldırı sonunda ölen ya da yaralananlara bakınca tablo şuydu:"

Yazının tamamı için tıklayınız.