Takvim, Aydın Doğan'a tazminat ödeyecek

Takvim gazetesi, yaptığı haberlerle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kişilik haklarını ihlal etmek suçundan 7 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Takvim gazetesinde kendisi hakkında yayınlanan haberler için açtığı tazminat davasını kazandı.



Takvim’de 3 Ocak 2015 tarihinde “Sarıgül ödemedi Hürriyet manşetle saldırıya geçti” ve “12 milyon lira Şişli’ye bomba gibi düştü” başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan adına avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne manevi tazminat davası açtı. İstanbul 24’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen ön inceleme duruşmasında hâkim, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı yapıldığına kanaat getirerek Turkuvaz Gazete Basım Dağıtım A.Ş. ile haberi yapan Mevlüt Yüksel’in,

7 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın 3 Ocak 2015’ten itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmedildi. Kararda, “Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırının varlığı, sonucuna göre davacı taleplerinin haklılığı noktasında toplandığı anlaşılmıştır” denildi.

Mahkeme kararının ulusal ve asgari 100 bin tirajlı bir gazetede yayınlanmasına karar veren hâkim, davayı bitirdi.