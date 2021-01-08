Taktik savaşları: Erol Bulut'la Çağdaş Atan arasında 'oyun' polemiği

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini 2-1’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maç sonunda ise Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan ile Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut arasında 'oyun' polemiği yaşandı.

Mücadele sonunda Alanyaspor, topla oynamada %71'e %29, şutta 17'ye 13, isabetli şutta 8'e 5 üstünlük kursa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Maçtan sonra konuşan Çağdaş Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ın sözlerine cevap veren Erol Bulut, "Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Sadece skora baksın" açıklamalarında bulundu.

TIKLAYIN - Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti



TIKLAYIN - Çağdaş Atan: Ben Fenerbahçe'nin bizle kafa kafaya oynamasını beklerdim; önceki Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş maçlarımız gibi