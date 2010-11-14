-TAKSİTLİ KREDİ KARTI BORÇLARI YÜZDE 391 ARTTI ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Merkez Bankası verilerine göre taksitli kredi kartı borçlarının yüzde 391 arttığına dikkati çekerek, tüketicileri bilinçli taksit yapmaları konusunda uyardı. Aygün yaptığı yazılı açıklamada, 2004 yılında 3,7 milyar lira olan taksitli kredi kartı borcu tutarının, yüzde 391 oranında artarak 2010 Kasım ayı itibariyle 18,1 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Türkiye'de, 2004 yılında toplam 13,8 milyar lira olan kredi kartı borç tutarının yüzde 202 artarak, 2010 Kasım ayında 41,6 milyar lira yükseldiğini belirten Aygün, uzun vadelere yayılan taksitler nedeniyle tüketicilerin geleceğe yönelik taksitler yapmakta zorlandığını, bu durumun tüketicilere ödeme sıkıntısı yarattığını kaydetti. Bireysel kredi kartları içerisinde taksitli olanlarının borçlarının 2004 yılında yüzde 26,9 iken 2010 Kasım ayında ise yüzde 46,6'ya yükseldiğini hatırlatan Aygün, taksitsiz kart borçlarının ise aynı dönemde yüzde 73,1'den yüzde 56,4'e düştüğüne dikkat çekti. Aygün, ''Uzun vadelere yayılan peşin fiyatına taksit kampanyaları özellikle ödeme güçlüğü çeken tüketiciler için tercih ediliyor. 3,6,12 taksit taksit yaşıyoruz. Geçimi taksite bağladık. Elbise, ayakkabı üzerinde eskiyor, tüketici 12 ay sonra hala taksit ödeme derdine düşüyor'' dedi. Tüketicinin taksitli alışveriş tercihinin, batık tutarının artışına engel olmadığını ifade eden Aygün, 2004 yılında 593 milyon lira olan kredi kartı batık tutarının, 2010 Kasım ayı itibarı ile 4 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Taksitsiz kredi kartlarındaki batık oranının 2004 yılında 576 milyon liradan 2010 Kasım ayında 3,9 milyar liraya çıkarak, yüzde 580 arttığını kaydeden Aygün, taksitli kredi kartlarının batık tutarının ise yüzde 320 arttığına dikkat çekti. Taksitli kredi kartındaki batık oranının, taksitsiz kartlara göre daha az artmasının, ''taksitli kredi kartı batıkları engelliyor'' şeklinde yorumlanmasının yanlış olacağına vurgulayan Aygün, ''taksitli kartlar batığı engellemiyor, sadece öteliyor'' dedi.