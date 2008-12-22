Kredi kart borçlarının yeniden yapılandırılması için Tüketiciler Birliği 'Taksitle ölmeyelim, taksitle ödeyelim' adlı bir kampanya başlattı.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



Şu anda 15 milyon civarında yurttaşımızın cebinde, 40 milyon kredi kartı bulunmaktadır.



Tüketiciler Birliği, 2007/Haziran ayından bu yana ülkemizde kredi kart kullanımı nedeniyle kötüye giden sürecin içinde bulunulduğu ve özellikle 2008/Eylül tarihine işaret edilerek, küresel nitelikte bir ekonomik kriz tehlikesinin mevcut olduğunu, bu öngörünün gerçekleşmesi halinde kredi kartları bakımından toplumsal nitelikte sıkıntının doğacağı uyarısında bulunmuştur. Tüketiciler Birliği bu uyarıları yaparken; bir yandan tüketicilere kredi kart kullanımında dikkatli olmaları, diğer yandan bankalara uygulanan faizlerin ekonominin diğer parametreleri ile uyumlu seviyede olması ve son olarak da siyasi iktidara 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasasında değişiklik yapılarak, kötüye gidişi engelleyecek yasal önlemlerin alınması çağrısı yapmıştır.



Ancak 2008/Kasım itibariyle tüketicinin kredi borç stoku 120 milyar YTL.ye ulaşmış bulunmaktadır. Merkez Bankası verilerine göre yaklaşık bir milyon civarında tüketici, kredi kart borcunu ödeyememesi nedeniyle kara listeye alınmış ve haklarında adli takip başlatılmıştır.



Tüketiciler Birliği tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 9 milyon tüketici kredi kart borcunun sadece asgari tutarını ödeyerek günü kurtarmakta, ancak bunu yaparken borcunu arttırarak, ötelemektedir. Yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle baş gösteren işten çıkarma, ücretlerin ödenememesi ve benzeri olumsuz gelişmeler nedeniyle “günü kurtarmaya” çalışan tüketiciler de, artık bunu sağlayamamakta, borcunun asgari tutarını dahi ödeyemeyerek, temerrüde düşen tüketici sayısı hızla artmaktadır. Sonuçta adliyelerdeki icra daireleri bankalar tarafından başlatılan icra takip dosyaları ile dolup taşmakta, toplumda kredi kart borcuna dayanan boşanma ve intiharlarda artış gözlemlenmekte, toplum depresyon iklimine doğru hızla ilerlemektedir.



Küresel ekonomik krize karşı siyasi iktidar tarafından cansuyu kredisi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması” ve benzeri çeşitli önlemler alınmış, ancak kredi kart borcu altında can çekişen tüketici, kendisine önlemler paketinde yer bulamamıştır.



12 Kasım 2008 tarihinde Tüketiciler Birliği tarafından açıklanan “Krizin Raporu”nda da dile getirildiği gibi 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasasına;



01.11.2008 tarihine kadar ödenmemiş kredi kart borçları, kart hamilinin kart çıkaran kuruluşa altmış gün içerisinde, yazılı olarak başvurarak talep etmesi halinde, yirmidört eşit taksitte ödenir.



01.11.2008 tarihinden önce kart hamiline bu kanuna uygun olarak gönderilmiş en son hesap özetinde belirtilen ana paraya yüzde otuzaltı eklenerek, yirmidörde bölünür. Bu hesaplama sonunda ortaya çıkan rakam, kart hamilinin işbu madde gereğince kredi kart borcunun yapılandırılması neticesinde ödeyeceği aylık taksit tutarıdır.



İşbu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili icra takibi yapılamaz, yapılan icra takipleri durdurulur.



maddesi eklenerek, kredi kart borçlarının yasal düzenleme ile yeniden yapılandırılması ve ödeme kolaylığının sağlanması gereklidir.



Bu talebin, toplumsal talep haline dönüşmesi ve karar mekanizmalarının harekete geçirilmesini sağlamak için Türkiye’nin 11 ayrı noktasında “taksitle ölmeyelim, taksitle ödeyelim” başlıklı bir imza kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında gerek kentlerde kurulacak imza standlarında toplanacak ıslak imzalar ve gerekse http://kredikarti.tuketiciler.org adresinde toplanacak elektronik imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Köksal Toptan ve Devlet Bakanı Nazım Ekren’e iletilecek, öte yandan milletvekilleri bilgilendirilerek bu konudaki talebin yaşama geçmesi için çalışma yapılacaktır.



Nazım Kaya



