Taksitle aldıkları evler tefecilere satıldı

Kahramanmaraş Elbistan’da iddiaya göre Karcıoğlu İnşaat sözleşme karşılığı 100 vatandaşa konut sattı. Vatandaşlardan ev tipine göre 30 bin ile 180 bin lira arasında peşinat alan firma, taksitlendirme seçeneğiyle ödemeleri alırken, evlerin bir bölümünü bitirerek sahiplerine teslim etti. Satışları toprak üzerinden hisse yöntemiyle yapan firma, tapuları ise bir türlü vermedi. Firma sahipleri Abdülkadir K. ile Dursun K.’nın ekonomik durumlarının kötüleşmesi sonrası konutları alanların taksitlerini ödediği evler, tefecilere satıldı.

İnşaat şirketinin yolunu tutan mağdurlar, kapalı olan firmanın kapısında Abdülkadir K. imzalı bir not buldu. K.’nın yazdığı belirtilen notta, “kriz nedeniyle çıkmaza girdiğini, borçlarını ödeyebilmek için kaçıp gitmesi gerektiğini, borçlarını ödeyeceğini” yazdığı öğrenildi.

Su ve elektrikleri kestirmiş

Milliyet’te yer alan habere göre, mağdurların avukatı Mehmet Faruk Çetin, “Müvekkillerimiz Karcıoğlu firmasından konut satın alıp, bu konutlarda oturmaya başlamışlar. Satılan konutlar firma tarafından çok düşük fiyatlar gösterilerek, borç aldığı kimselere satış olarak gösterilerek devredilmiş. Gerçek maliklerin bu konutlarda oturduğunu bilerek satın alan kimselere davalar açtık. Bunlar devam ediyor. Konut tapularının el değiştirilmemesi için tedbir kararı verildi. Tapuyu devralanlar müvekkillerimizin su ve elektriklerini kestirmiş. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

"130 bin lira ödedim"

Mağdurlardan Ali Marangoz ise, “Evim için 130 bin lira ödedim. Tapumuzu her istediğimizde farklı bir bahane ürettiler. Meğer borçları karşılığı dairelerimizi ederinin çok altında tefecilere satmışlar” dedi. Bir diğer mağdur A.D. ise 2015’te sözleşme usülü bir ev aldığını belirterek, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Satın aldığım evin 100 bin lirasını peşin verdim. Kalan kısmını ise 2017’ye kadar belirli taksitler halinde ödedim. Eve taşındık borç bittikten sonra ev tapusunu istedik. Topraktan hisse olarak tapuyu vereceklerini söylediler. Ona da ‘Tamam’ dedik. Evin içinde oturuyorduk. Evimizi tefecilere satmışlar. Çok ciddi bir şekilde mağdur edildik. Evden çıkmamız için otomobilimizin lastiklerini kestiler. Okuldaki çocuklarımız tehdit edildi. Tefecilerle davalık olduğumuz için bizleri evlerden çıkaramıyorlar ama elektrik ve suyumuzu kestiler. 2 günlük bir bebeğimiz var. Evde su yok, elektrik yok. Çok zor durumdayız.”