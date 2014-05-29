Taksim'in ardından Kadıköy de miting ve gösterilere kapalı

İstanbul Valiliği’nden bugün TMOOB, KESK ve DİSK’in yanı sıra parti, oda, vakıf, dernek il başkanlıklarına gönderilen yazıda, şehirde miting alanı olarak Yenikapı, Kartal Meydanı ve Maltepe Sahili olarak belirlendiğini bildirdi. Kadıköy’ü de eylem ve mitinglere kapatan Valilik kurumlardan, 'iki mesai sonuna kadar' görüş belirtmelerini de istedi. Sendikalar valiliğe gönderdikleri yanıtta, iki mesai içerisinde toplanıp karar veremeyeceklerini belirtti.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, gönderilen yazıda, şehrin Avrupa Yakası’ndaki mitingler için sadece Yenikapı’da izin verileceği belirtildi. Bu meydanda yapılacak etkinlikler için Kenedy Caddesi ve Park İçi A5 Giriş Önü’nde toplanılıp Yenikapı Meydanı’na yürüneceği anlatıldı.

Anadolu Yakası’nda ise Kartal Meydanı ve Maltepe Sahili toplantılar için adres gösterildi. Kartal’da, Neyzen Tevfik Caddesi’nde toplanılıp Kartal Meydanı’ndaki Çeçenistan Parkı’na yürüneceği belirtilirken, Maltepe’de ise Atatürk Caddesi’nden sahile doğru yürüneceği ifade edildi.

Vali Yardımcısı Aziz Mercan’ın yazısında, bugün saat 14.30 sularında tebliğ edilen yazıya en geç mesai bitimine kadar görüşlerin e-mail ya da faks yoluyla iletilmesi talep edildi. KESK Şubeleri Kurulu tarafından valiliğe yazılan yazıda, iki saatlik bir süre içinde sendikanın toplanmaya vaktinin kalmadığı ifade edildi.