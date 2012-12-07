Taksim'in ağaçları kesiliyor

Taksim yeraltı tüneli kazısı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık ağaçlar kesiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 66 ağacın Çağlayan'daki Abide-i Hürriyet Parkı'na taşınacağını ifade ederken, peyzaj mimarları, bu yaştaki ağaçların tanımayıp öleceğini vurguluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Ağaçları kesmiyoruz, Çağlayan ’a taşıyoruz’ diyor ama vatandaşların çektiği kamera görüntüleri 20’ye yakın ağacın alelacele kesildiğini gösteriyor.

Radikal gazetesinden Elif İnce'nin haberine göre, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden bir yetkili, "Çapı 20 santimden küçük ağaçları sökme makinasıyla kaldırıyoruz Çağlayan’daki Abide-i Hürriyet Parkı’na dikiyoruz. 11 ağaç bu şekilde sökülecek. Bunlar bizim 3-5 sene önce diktiğimiz ağaçlardı zaten. Daha büyük ağaçlar için uzman ekiplerle görüşme halindeyiz, onlar daha büyük ve teknolojik iş makinalarıyla gelerek sökecekler. Toplamda 66 ağaç sökülecek" dedi.



Taksim Platformu’ndan peyzaj mimarı Faruk Dığış ise, "Bu kesinlikle bir budama değildir, çınarları yok etme işlemidir" dedi. Dığış, "Bu yaşta ve gövde kalınlığına sahip bir ağacı bir yerden başka bir yere nakil edebilmeniz için ilk önce kök ıslahı yapmanız gerekir. Bu işlem en az bir vejetasyon dönemi önce, yani 2011 yılının kış sonunda başlamalıydı. Ayrıca yer değiştirme sırasında kök sistemine zarar vermemek için ağacın gövde çapının en az 12 katı genişliğinde ve 8 katı derinliğinde toprak ile birlikte alınmalı. Yani 35-40 cm. çapında gövde kalınlığı olan bir ağaç için 480 cm. çapında ve 320 cm. derinliğinde bir toprak kütlesini koruyarak dışarı taşımaktan bahsediyoruz"diye konuştu.