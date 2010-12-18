Taksimetreler zamma göre yeniden düzenlendi

T24 - İstanbullu taksiciler, aldıkları yüzde 11,83 oranındaki zamma ilişkin taksimetrelerini düzenletti.



Yeni tarifiye göre; kilometre başına belirlene ücret 1,40 TL'den 1,60 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarının çok fazla olduğunu, taksimetre ücretlerine yapılan zammın ise yetersiz olduğunu savunan taksiciler, taksilere yönelik akaryakıt satışlarında ayrı bir statü belirlenmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince 4 Kasım 2010 tarihinde alınan zam kararı, Başkan Kadir Topbaş tarafından 14 Aralıkta onaylandı.





