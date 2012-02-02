-Taksimetre geri vitesde de para yazacak ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Mevcut uygulamada aracın sadece ileri hareketinde çalışan taksimetreler, artık katedilen her mesafeyi ücret olarak hesaplayıp göstergede gösterecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ''Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, piyasada kullanımda olan ve ilk muayenesi veya periyodik muayenesi yapılan taksimetrelere Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından bir adet sicil ve muayene kartı düzenlenecek. Söz konusu kart, taksimetre bilgileri ve muayene tarihini, aracın plaka numarasını, marka ve modelini, jant ve lastik ebadını ihtiva edecek ve taksimetre ile birlikte araçta muhafaza edilecek. Düzenlenen karta ait bilgiler, il müdürlükleri tarafından elektronik veri tabanına kaydedilecek. Yönetmeliğe göre ayrıca, taksimetreler artık sadece ileri hareket esnasında değil, mesafeye göre çalışmada aracın katettiği mesafeyi ücret olarak hesaplayıp göstergede gösterecek. Sicil ve muayene kartına ilişkin değişiklik, bugünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecekken, taksimetrelerin teknik özelliğini düzenleyen değişiklik ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.