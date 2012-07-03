Taksim'e soykırım anıtı dikilecek

Birleşmiş Milletler gözetimindeki Srebrenitsa'da, 1995 yılında 8 bini aşkın insanın topluca öldürülmesinin yıl dönümü nedeniyle bağışlarla toplanan Bosna usulü kulpsuz kahve fincanlarından Taksim Meydanı'nda bir anıt oluşturulacak.

Genç Boşnaklar Derneği İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, Srebrenitsa'da, 8 bin 372 Boşnak'ın topluca katledildiği soykırımın 17'nci yıl dönümünde “Şto Te Nema? (Niye Yoksun?) Srebrenitsa Soykırım Anıtı”nın Taksim Meydanı'na kurulacağı bildirildi. Srebrenitsa'da Boşnak katliamının üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen, Sırbistan'daki siyasi ve sosyal çevrelerin, soykırımı hala inkar ettikleri vurgulanan açıklamada, yaşananların unutulmasını engellemenin ve 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan gerçeklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmanın herkesin görevi olduğuna işaret edildi. Açıklamada, bu amaçla Srebrenitsa soykırımının anlamlı bir etkinlikle anılacağı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Srebrenitsa'nın 17'nci yıl dönümü nedeniyle 11 Temmuz Çarşamba günü Taksim Meydanı'nda 'Şto Te Nema (Niye Yoksun?) Srebrenitsa Soykırım Anıtı' projesini hayata geçireceğiz. Bu anıt, Birleşmiş Milletler tarafından korunması gereken Srebrenitsa ve çevresindeki 8 binden fazla Müslüman erkek ve çocuğun, Temmuz 1995'te sistematik biçimde hunharca katledilmesine cevaben oluşturulan kamusal bir anıttır. Bu anıt, her Srebrenitsa soykırımı yıl dönümünde, yakınlarını bu soykırımda kaybetmiş aileler başta olmak üzere dünyadaki bütün Bosna Hersekli aileler ile konuya duyarlı kişilerce bağışlanan fincanlarla canlandırılmakta ve tamamlanılmaya çalışılmaktadır.”

Bugüne kadar ulaşılmış ve defnedilmiş Srebrenitsalı sayısının 5 bin 336 olduğu, 3 bin 36 Srebrenitsalı kurbanın ise hala bulunamadığına işaret edilen açıklamada, anıtı oluşturmak üzere 2004 yılından itibaren bağışlanan fincan sayısının, her yıl ulaşılan ve defnedilen kurbanlara karşılık yapılan yeni bağışlarla arttığı ve defnedilen Srebrenitsalı sayısına yaklaştığı belirtildi.

Açıklamada, bağışlanan fincanların sayısının 4 bine ulaştığına dikkati çekilerek, anıtın bulunup defnedilecek kurban sayısıyla ve bu sayı karşılığında bağışlanacak fincanlarla büyüyeceği ve gerçek boyutuna yaklaşacağı vurgulandı. Her yıl başka bir ülke ve şehirde sergilenen fincanlarla canlandırılan anıtın, senede bir defa kurulduğu sonra kaldırıldığı aktarılan açıklamada, anıtın kurulu olduğu gün boyunca ziyaretçi ve yoldan geçenlerin, sunulan kahveleri, her biri soykırım kurbanını temsil eden fincanları doldurarak bıraktıkları ve böylece onların anısına, “Şto Te Nema? Srebrenitsa Soykırım Anıtı”nı oluşturdukları bildirildi.